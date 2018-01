Tłum dotkliwie pobił mężczyznę. Wierzono, że zamienił człowieka w kozę

Jak podaje nigeryjski „Daily Post”, mieszkańcy nigeryjskiej miejscowości Rukpok zauważyli, że 36-letni mężczyzna jest goniony przez kozę o czarnej sierści. Uznano, że uciekinier jest czarodziejem i ściga go ofiara zaklęcia, zamieniona w zwierzę. Nie wiadomo na jakiej podstawie ludzie oparli własne podejrzenia. Tłum rzucił się na 36-latka i ciężko go pobił. Domniemany czarownik stracił przytomność.

Sytuacja mogłaby zakończyć się śmiercią mężczyzny, gdyby nie interwencja policji. Funkcjonariusze oddzielili go od tłumu i zabrali na posterunek. 26-latek był zszokowany faktem, że wzięto go za osobę parającą się czarną magią. Jak tłumaczył, koza należy do niego i czasem towarzyszy mu podczas podróży do sklepu. – Wyszedłem z domu i zauważyłem że idzie za mną moja koza. Czasem wychodzi ze mną ponieważ w sklepie kupuję dla niej ciastka, ale tym razem nie chciałem, żeby mnie śledziła więc postanowiłem się szybko oddalić – wytłumaczył całą sytuację pobity mężczyzna.

– Byłem zaskoczony, że ktokolwiek mógł pomyśleć, że zamieniłem człowieka w kozę? Jak to możliwe? – pytał zaatakowany domniemany czarownik. Śledztwo w sprawie pobicia prowadzi obecnie policja w Rukpoku, zbierane są zeznania świadków.