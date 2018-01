Aktorka z trzema nogami na okładce magazynu. „Mam nadzieję, że mnie zaakceptujecie”

Magazyn „Vanity Fair” zaliczył nietypową wpadkę. Na jego okładce znalazła się aktorka Reese Witherspoon, której najwyraźniej wstawiono... trzecią nogę. Czasopismo tłumaczy, że to co wydaje się kończyną to tylko „podszewka sukienki”.

„Cóż... najwyraźniej wszyscy już wiecie, mam trzy nogi. Mam nadzieję, że zaakceptujecie mnie taką jaką jestem” – napisała aktorka na Twitterze. Głos w sprawie zabrał sam magazyn tłumacząc, że to co wydaje się być trzecią nogą to tylko „podszewka sukienki”, w której wystąpiła aktorka. Nie tylko Witherspoon podczas sesji zdjęciowej otrzymała dodatkową część ciała. Na tweeta aktorki odpowiedziała występująca z nią Oprah Winfrey. „Akceptuję twoją trzecią nogę, mam nadzieję, że zaakceptujesz moją trzecią rękę” – napisała. Jak się okazało, na jednym ze zdjęć Winfrey siedzi obok Witherspoon i graficy wykonujący obróbkę fotografii zapomnieli usunąć dłoni na talii kobiety. Rzecznik magazynu „Vanity Fair” wyjaśnił w rozmowie dla „The Hollywood Reporter”, że dużą fotografię przedstawiającą gwiazdy show biznesu modyfikowano, ponieważ usunięto z niej Jamesa Franco. – Podjęliśmy decyzję, aby nie włączać Jamesa Franco do okładki, gdy dowiedzieliśmy się o zarzutach przeciwko niemu – stwierdził rzecznik, który w ten sposób odniósł się do oskarżeń o molestowanie seksualne wysuniętych wobec aktora. Uznano, że nie było potrzeby wykonywania kolejnej sesji, ponieważ osoby znajdujące się na okładce były fotografowane w małych grupach.