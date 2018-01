Poruszające słowa męża Elisabeth Revol: To wszystko jest najcięższe dla Anulki, żony Tomka

Galeria:

Elisabeth Revol. Francuska himalaistka, towarzyszka Tomasza Mackiewicza

– To, co my przeżyliśmy, jest niczym w porównaniu do sytuacji, w jakiej się znalazła żona Tomka i ich dzieci – powiedział dla RMF FM Jean-Christophe Revol, mąż Elisabeth Revol. Mężczyzna podkreśla, że kiedy jego żona i Tomasz Mackiewicz zdobywali szczyt, nie mieli żadnych problemów. – Gdyby mieli wtedy problemy, wiem, że by zawrócili. Oboje byli dobrze przygotowani fizycznie i psychicznie - zawsze kierowali się rozsądkiem – wyjaśnia.

Jean-Christophe Revol poinformował, że nie wie, kiedy Elisabeth wróci do Francji. - Zacząłem załatwianie tego już w momencie akcji ratunkowej, ale okazuje się, że procedury są bardzo długie – dodał. – Wiemy tylko, że moja żona czuje się już lepiej, ale to wszystko jest dla niej ciężkie psychicznie. Po 9 dniach w górach i po tym wszystkim, co przeżyła, to dla niej skomplikowana sytuacja. Ma się znaleźć pod opieką psychologa, zostało to przewidziane – wyjaśnił.

Elisabeth Revol pokazała odmrożenia

Dzięki niezwykłej akcji ratunkowej polskich himalaistów, Francuzka Elisabeth Revol mogła bezpiecznie zejść z Nanga Parbat i oddać się w ręce specjalistów. Lekarze nie wykluczają, że odmrożone palce kobiety trzeba będzie amputować. Wcześniej, o złym stanie zdrowia 38-latki informowali już Adam Bielecki i Denis Urubko, którzy w sobotę odnaleźli ją na wysokości około sześciu tysięcy metrów nad poziomem morza. Z powodu odmrożenia obu stóp, himalaistka nie mogła poruszać się o własnych siłach. Zdjęcia kończyn Revol pokazała francuska telewizja. Możemy zobaczyć na nich niemal czarne końcówki palców u stóp i dłoni himalaistki.