Rząd USA opublikował listę polityków i biznesmenów, którzy mają powiązania z Putinem

Dokument został opublikowany na żądanie amerykańskiego Kongresu, który w ten sposób chce ukarać Rosję na ingerencję w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Politycy chcą w ten sposób ujawnić nazwiska osób, które zyskały pozycję lub pieniądze dzięki koneksjom z Władimirem Putinem. Publikacja listy nie oznacza jednak, że wobec wymienionych na niej osób zostaną zastosowane sankcje.

Na liście opublikowanej przez amerykański rząd znalazło się w sumie 114 osób. Wśród nich jest wiele polityków, doradców prezydenta Putina oraz wpływowych biznesmenów. W spisie znajdziemy m.in. premiera Dmitrija Miedwiediewa oraz niemal wszystkich ministrów m.in. szefa MSZ Siergieja Ławrowa czy szefa resortu obrony Siergieja Szojgu. Na liście umieszczono także przedstawicieli struktur siłowych m.in. sekretarza Rady Bezpieczeństwa Nikołaja Pastuszewa czy dowódcę Rosgwardii Wiktora Zołotowa.

Jak podaje CNN, w dokumencie pojawiło się m.in. nazwisko Romana Abramowicza, oligarchy, który jest właścicielem brytyjskiego klubu piłkarskiego Chelsea Londyn. Z Kolei Jewgienij Kaspierski to założyciel popularnej firmy Kaspersky Lac, która produkuje oprogramowanie antywirusowe. Według wstępnych zeznań sygnalistów z Wielkiej Brytanii, produkty z firmy Kaspersky są kontrolowane przez rosyjski wywiad, który wykorzystuje je do uzyskiwania dostępu do tajnych danych. W spisie pojawiło się także nazwisko Wagita Alekperowa, prezesa Łukoilu, czyli durgiego największego koncernu naftowego w Rosji.