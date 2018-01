Włoski himalaista opublikował nowe zdjęcia z akcji ratunkowej na Nanga Parbat

Galeria:

Akcja ratunkowa na Nanga Parbat

Mimo tego, że od akcji ratunkowej na Nanga Parbat minęło już kilkadziesiąt godzin, cały świat nadal żyje niezwykłym wyczynem himalaistów. Adamowi Bieleckiemu i Denisowi Urubce udało się uratować Francuzkę Elisabeth Revol. Niestety, niekorzystne warunki pogodowe oraz zmęczenie wspinaczy sprawiło, że kontynuowanie akcji i poszukiwanie Tomasza Mackiewicza były niemożliwe. Na facebookowym profilu włoskiego himalaisty Daniele Nardiego pojawiły się nowe fotografie wykonane podczas akcji ratunkowej na Nanga Parbat.

Heroiczna akcja ratunkowa Polaków

W nocy z soboty na niedzielę Denis Urubko i Adam Bielecki dotarli do Elisabeth Revol, którą ewakuowali do obozu C1, gdzie przybył po nich śmigłowiec. Polscy himalaiści dotarli do Francuzki na wysokość 6200-6300 metrów. Revol przekazała, że Mackiewicz pozostał na wysokości 7200 metrów i w momencie, w którym się rozdzielili Polak cierpiał na ślepotę śnieżną oraz odmrożenia nóg. Ze względu na warunki atmosferyczne nie udało się uratować Tomasza Mackiewicza z Nanga Parbat. Za akcję dziękowała himalaistom także Małgorzata Sulikowska, siostra zaginionego Polaka. – To bohaterowie, to coś niewyobrażalnego – powiedziała.

Elisabeth Revol. Francuska himalaistka, towarzyszka Tomasza Mackiewicza