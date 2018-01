Bójka z dziennikarzem i nadużycie alkoholu. Tak wyglądał wieczór wyborczy nowego prezydenta Czech

Wieczór wyborczy nowego prezydenta Czech zorganizowano w hotelu TOP w Pradze. Na nagraniach, które trafiły do internetu widać jak jeden z mężczyzn wyraźnie nadużył alkoholu. Milan Rokytka, dawny naczelny gazety Halo, a obecnie działacz Komunistycznej Partii Czech i Moraw, miał problemy w utrzymaniem równowagi. Wspomógł go jego dawny kolega, który zaprowadził mężczyznę na koniec sali i położył na podeście. Kiedy nagrania z całego zajścia trafiły do internetu, Rokytka tłumaczył, że został otruty. Jego wersji nie potwierdzają jednak lekarze atni ratownicy medyczni.

To jednak nie był koniec dziwnych wydarzeń w Pradze. Karel Slezak postanowił zasunąć drzwi do sali przed dziennikarzami. Mężczyzna używał wulgaryzmów. Kiedy niezrażony tym faktem dziennikarz nadal go nagrywał, Slezak zaczął go bić z całej siły pięściami. Polityk tłumaczył, że został sprowokowany i miał powód, aby pobić dziennikarza.

Zeman po raz kolejny prezydentem

Milos Zeman został wybrany na stanowisko głowy państwa po raz kolejny w swojej karierze. W drugiej turze zwyciężył ze swoim przeciwnikiem Jirim Drahosem przewagą 51,4 proc. głosów. W pierwszej turze głosowania, która odbyła się 12 i 13 stycznia, Zeman uzyskał ponad 38 proc. głosów, zaś Drahos - 26 proc. Konkurent Zemana uzyskał największe poparcie w Pradze, środkowych Czechach oraz w Krajach Libereckim i Kralovehradeckym, położonych przy granicy z Polską. W reszcie jednostek administracyjnych przewagę uzyskał Zeman.

Polityk po raz pierwszy wystartował w wyborach w 2013 roku, w drugiej turze zwyciężył wtedy z wynikiem 54,8 proc głosów, pokonując Karela Schwarzenberga. W latach 1998-2002 Zeman pełnił funkcję szefa rządu Republiki Czeskiej. W obecnej elekcji opinię publiczną podzielił upór Zemana wobec skrajnie prawicowych grup oraz jego ciepłe stosunki z Rosją i Chinami. Polityk wielokrotnie krytykował migrację z krajów muzułmańskich i decyzję Niemiec o przyjęciu uchodźców.