Więzienie Guantanamo nie zostanie zamknięte. „W przeszłości bezmyślnie wypuściliśmy terrorystów”

– W przeszłości bezmyślnie wypuściliśmy setki niebezpiecznych terrorystów, tylko po to, by ponownie spotkać ich na polu bitewnym – mam tu na myśli także przywódcę tzw. Państwa Islamskiego, al-Baghdadiego – mówił Donald Trump. – W związku z tym, dotrzymuję dzisiaj kolejnej obietnicy. Podpisałem własnie rozkaz, na mocy którego Sekretarz Mattis (Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych – red.) został wyznaczony do weryfikacji naszej polityki zatrzymań i do utrzymania otwartego więzienia w Zatoce Guantanamo – ogłosił prezydent.

Więzienie Guantanamo znajdujące się na terenie Naval Station Guantanamo Bay – bazy Marynarki Wojennej USA w Zatoce Guantánamo, na terytorium Kuby dzierżawionym przez Stany Zjednoczone, zostało otwarte za czasów administracji George'a W. Busha, po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Obecnie, wskutek działań Baracka Obamy i przenoszenia więźniów, w kompleksie pozostało 41 osób. Więzienie jest krytykowane m.in. przez obrońców praw człowieka. Zarzuty dotyczą m.in. stosowania tortur wobec więźniów.

W swoim orędziu Donald Trump podsumował walkę z tzw. Państwem Islamskim. W ubiegłym roku obiecałem, że będziemy współpracować z sojusznikami, by zmieść IS z powierzchni Ziemi. Rok później z dumą informuję, że koalicja oswobodziła niemal 100 proc. terytoriów, które kiedyś znajdowały się w posiadaniu tych morderców na terenie Iraku i Syrii. Ale jest jeszcze dużo do zrobienia. Będziemy kontynuować naszą walkę do czasu pokonania IS – zaznaczył Trump.