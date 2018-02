Izrael: Naukowcy odkryli pozostałości królewskiej posiadłości z czasów biblijnych

Prace przeprowadzono w latach 2012-2016 w Ein Hanya, które stanowi część Parku Narodowego Doliny Refaima. Wykopaliskami zajmował się Urząd ds. Badania Antyków (IAA). W wyniku działań archeologów odkryto tam obiekty pochodzące zarówno z naszej ery jak i czasów biblijnych. Jednym z nich jest sporych rozmiarów system zbiorników wodnych, pochodzących jeszcze z okresu istnienia Cesarstwa Bizantyjskiego. – Jeden z nich został zbudowany w centrum kompleksu, udało się nam ustalić, że przed wiekami musiał tu stać kościół, zbiornik otaczały kolumnady, niedaleko stały pomieszczenia mieszkalne – powiedziała Irina Zilberbod, kierowniczka wykopalisk.

– Nie wiemy do czego używano wody ze zbiornika. Być może do celów rolniczych, użytkowych a być może w wodzie chrzczono ludzi – oceniła Zilberbod. Zbiornik był częścią większego systemu nawadniania, naukowcy nie tylko przeprowadzali wykopaliska, ale również starali się go odbudować. W ciągu kilku miesięcy w Ein Hanya planowane jest otwarcie parku naturalnego dla zwiedzających.

Według informacji badaczy, na miejscu znaleziono również przedmioty znacznie starsze. Odkryto fragment kolumny w stylu proto-jońskim. Był to jeden ze standardowych elementów ozdobnych w pałacach arystokracji, w epoce istnienia Królestwa Judy. Podobne znaleziska były odnajdowane w Mieście Dawida w Jerozolimie oraz Ramat Rahel, Samarii oraz Megiddo, gdzie mieściły się pałace królewskie. Zdaniem archeologów, również Ein Hanya pełniło w starożytności funkcję posiadłości monarchy.

Na miejscu odkryto także rzadkie srebrne monety, które zdaniem naukowców należą do jednych z najstarszych. Wydatowano je na okres pomiędzy 420 a 390 rokiem p.n.e. Badacze z IAA poinformowali też o znalezieniu fragmentów bizantyjskich mozaik i ceramiki. Pochodzą one prawdopodobnie z VI wieku n.e.