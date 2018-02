Niedźwiedź najlepszym przyjacielem człowieka? W sieci pojawiło się niezwykłe nagranie

Oleg pracował w cyrku jako treser dzikich zwierząt. Był również akrobatą i często występował przed publicznością. Cztery miesiące temu mężczyzna w wyniku tragicznego wypadku złamał obie nogi i od tego czasu porusza się na wózku inwalidzkim. Niestety w wyniku upadku złamał także rękę i potrzebuje pomocy przy manewrowaniu wózkiem.

Na szczęście z pomocą przyszedł Olegowi... niedźwiedź którego tresował w cyrku. Zwierzę o imieniu Jasza zostało nauczone, aby popychać wózek inwalidzki swojego właściciela. 1 lutego w sieci opublikowano film, na którym widzimy niedźwiedzia pomagającego wyprowadzić ze szpitala swojego właściciela. Wideo zamieściła na swoim kanale YouTube m.in. agencja informacyjna RIA Novosti.

– Po wypadku przeżyłem silną traumę, byłem w szpitalu przez cztery miesiące, bałem się jak zareagują na mój widok moi podopieczni, w jaki sposób się do mnie odniosą – powiedział mężczyzna, który wrócił do pracy jako treser i opiekun zwierząt. – Na szczęście mnie nie zapomniały, wyciągnąłem do nich swoje ręce, obwąchały mnie, od razu sobie o mnie przypomniały – dodał. Oleg przed wypadkiem tresował łącznie trzy niedźwiedzie, jednym z nich jest wspomniany Jasza.