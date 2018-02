Ojciec ofiar Nassara rzucił się na niego w sądzie. Były lekarz molestował jego trzy córki

Wszystkie trzy córki Margravesa w piątek przeczytały swoje oświadczenia przed sądem w Michigan. Randall Margraves zapytał następnie sędzię Janice Cunningham, czy może spędzić pięć minut sam na sam w pokoju z "tym demonem". Na nagraniu widać, że mówi to wyraźnie wściekłym głosem, dlatego też pewnie Cunningam nie wyraziła na to zgody. Mężczyzna nie chciał wygłosić oświadczenia.

Wówczas Margraves rzucił się w kierunku Nassara, ten jednak osłonięty został przez swojego adwokata, który odepchnął wściekłego ojca od byłego lekarza. Szybko zareagowali obecni na sali strażnicy sądowi, którzy obezwładnili Margravesa. – Dajcie mi minutę z tym draniem! Chce dorwać tego sukin*** – krzyczał.

Córki Margravesa wydawały się zszokowane rozwojem wydarzeń. Asystentka prokuratora generalnego Angela Povilaitis od razu skomentowała zachowanie Margravesa, zwracając się do niego: "Nie możesz się tak zachowywać. To pozwala mu mieć nad nami władzę". – Pani nie musi tego przeżywać – odpowiedział mężczyzna.

Po krótkiej przerwie, sędzia Jenice Cunningham powróciła na salę sądową i zwróciła się do obecnych. – Jeżeli mi trudno jest słuchać tego, co mówią jego córki, nie mogę sobie wyobrazić tego, jakie to trudne dla rodzica – powiedziała.

Oczekuje się, że w ostatecznym wyroku do kary Nassara, który skazany został 24 stycznia na karę 175 lat pozbawienia wolności, dodane zostanie od 25 do 40 lat i bardzo wysokie grzywny pieniężne.