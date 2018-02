Amerykanie budują napięcie przed Super Bowl. Zespół New England Patriots faworytem?

W nocy z niedzieli 4 lutego na poniedziałek 5 lutego czasu polskiego odbędzie się finał NFL, najlepszej ligi futbolu amerykańskiego. O Super Bowl powalczą drużyny Philadelphia Eagles i New England Patriots. – Z całą pewnością „Patrioci” są faworytami, szczególnie że jest to ekipa, która bardzo regularnie gra w Super Bowl. Dość powiedzieć, że Tom Brady, rozgrywający klubu z Nowej Anglii będzie grał po raz ósmy w Super Bowl, a Nick Foles, czyli quarterback Eagles, rozegrał łącznie cztery mecze w play-offach – skomentował w rozmowie z x-news Jędrzej Stęszewski, były prezes Polskiego Związku Futbolu Amerykańskiego.

Kosmiczne ceny biletów

Zgodnie z tradycją, gorączka przed Super Bowl LII rośnie z godziny na godzinę. To najważniejsze sportowe wydarzenie roku w Stanach Zjednoczonych. Aby obejrzeć finał rozgrywek NFl z trybun U.S. Bank Stadium w Minneapolis, trzeba zapłacić niemałą sumę. – W piątek najtańsze bilety dostępne w naszym serwisie kosztowały niecałe 3 tysiące dolarów. Średnio ludzie wydają 5300 dolarów – przyznał przedstawiciel jednego z serwisów pośredniczących w sprzedaży wejściówek, Cameron Papp.

Gwiazda Super Bowl 2018

Gwiazdą muzyczną podczas 52. edycji Super Bowl będzie Justin Timberlake. Amerykański piosenkarz pojawi się na scenie w przerwie finałowego meczu. – Pojawimy się na wielkiej scenie podczas wielkiego wydarzenia i na pewno podejdziemy do tego zadania na poważnie. Chcemy, by każdy miał mnóstwo zabawy i to jest mój główny cel na show w przerwie Super Bowl – powiedział Timberlake.