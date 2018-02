Maserata. Są zdjęcia z mieszkania sprawcy strzelaniny. Egzemplarz „Mein Kampf” i flaga ze swastyką

Galeria:

Mieszkanie sprawcy strzelaniny w mieście Maserata

W sobotę 3 lutego, jeżdżąc ulicami Maceraty czarnym alfra romeo, 28-letni Luki Traini strzelał do przechodniów. Według władz można wstępnie założyć, że celem ataku byli imigranci. Strzały były słyszane w rejonach Via Spalato i Via dei Velini, czyli w dwóch głównych obszarach śledztwa ws. morderstwa 18-latki, której ciało znaleziono w ubiegłą środę. W sprawie zabójstwa zatrzymany został już Nigeryjczyk. Lokalne media łączą te zdarzenia.

Mężczyzna zranił sześć osób, po czym został aresztowany przez włoskich karabinierów. Dziś prowadzący postępowanie przekazali, że w samochodzie Trainiego znaleziono bardzo dużo niezużytej amunicji. W najbliższym czasie dowiedzieć się mamy, czy mężczyzna leczył się psychiatrycznie. W mediach pojawiło się już zdjęcie 28-latka, na których widać, że nad łukiem brwiowym ma wytatuowany symbol wykorzystywany przez nazistów.