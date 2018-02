Znaleziono ciało zaginionego brata gwiazdy „Seksu w wielkim mieście”

"Z wielkim smutkiem, ja i moja rodzina, ogłaszamy niespodziewaną śmierć naszego syna i brata, Chrisa Cattralla. W tym momencie prosimy wszystkich o prywatność. CHemy podziekować wszystkim w mediach społecznościowych za morze miłości i wsparcia w tym trudnym dla nas czasie" – napisała aktorka, zamieszczając zdjęcie ze swoim bratem.

Wcześniej w sobotę 3 lutego Kim Catrall zamieściła w sieci apel do wszystkich z prośbą o wszelkie informacje, jakie ktokolwiek może posiadać o jej bracie, który zaginął 30 stycznia. Poinformowała, że drzwi do swojego domu zostawił otwarte, nie wziął ze sobą kluczy, telefonu ani portfela, co do niego nie podobne. "Nigdy nie zostawiłby otwartego domu, swoich psów bez opieki" – pisała Cattrall.

Rzecznik Royal Canadian Mounted Police, kapral Chris Warren poinformował, że ciało Chrisa Cattrall znaleziono na jego posesji. Podał, że badane są okoliczności jego śmierci, jednak jest ona traktowana jako "podejrzana".