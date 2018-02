Mężczyzna w finale konkursu na Miss Kazachstanu. Przyznał się w ostatnim etapie

Galeria:

Mężczyzna w finale konkursu Wirtualna Miss Kazachstanu

Eliminacje do konkursu Miss Virtual Kazachstan odbywały się drogą internetową. Kandydatki na najpiękniejszą kobietę w kraju wysyłały swoje fotografie, na które następnie inni internauci oddawali na nie swoje głosy. Wśród osób zainteresowanych wirtualną koroną znalazła się „Arina Aljewa”. Na przesłanym przez nią zdjęciu widać brunetkę z wydatnymi, lekko uchylonymi ustami, pozującą na tle różowej ściany. Kandydatka zyskała sporą przychylność głosujących, co pozwoliło jej na dotarcie do finału. Wówczas okazało się, że piękność to... 22-letni mężczyzna.

Eli Diagiliew tłumaczył, że dla żartu postanowił przebrać się za kobietę, zrobić sobie makijaż, założyć perukę i wysłać konkursowe zdjęcie. Gdy znalazł się w finale, zdał sobie sprawę, że sprawy zaszły za daleko. – Postanowiłem wtedy ujawnić prawdziwą tożsamość Ariny – tłumaczył. Jak wyjaśniał, zdecydował się na taką mistyfikację, by zwrócić uwagę na to, jak sztuczne są obecne kanony piękna. – Zawsze opowiadałem się za naturalnym pięknem. – Obecnie ma się wrażenie, że wiele kobiet wygląda tak samo – podobnie się malują, ubierają i są przekonane, że są piękne, jeśli podążają za trendami – krytykował 22-latek. Po tym, jak na jaw wyszła prawdziwa tożsamość Ariny Aljewej, zastąpiono ją inną kandydatką.