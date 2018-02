Galeria:

Niezwykłe fotografie z opuszczonego miasta. Tak wygląda Prypeć 31 lat po katastrofie w Czarnobylu

Prypeć, opuszczone miasto położone w obwodzie kijowskim na Ukrainie, jest nazywane Miastem Widmo. Założona w 1970 roku, miało służyć przede wszystkim jako osiedle dla pracowników Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Dzień po katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku podjęto decyzję o ewakuacji zamieszkanego przez blisko 50 tys. osób miasta. Obecnie Prypeć jest całkowicie opuszczony. W pozostałościach po budynkach można znaleźć przedmioty pozostawione przez dawnych mieszkańców.

Fotograf Vladimir Migutin postanowił udać się w okolice Czarnobyla i sprawdzić, jak wygląda obecnie Prypeć. – To była spontaniczna decyzja. Urodziłem się na Białorusi w 1986 roku i postanowiłem, że chce odwiedzić to miejsce. Szukałem grup, które wybierają się w tamte regiony, długo starałem się o pozwolenie – tłumaczył fotograf. Jednocześnie Migutin dodał, że przed wyprawą słyszał od wielu osób, że miejsce to jest niebezpieczne ze względu na poziom promieniowania. – To wszystko okazało się nieprawdą. Podczas podróży czułem się, jakbym odkrywał nieznaną nikomu tajemnicę. Matka natura sprawiła, że Prypeć w niczym nie przypomina starego radzieckiego skansenu – podkreślił fotograf.