„Czarownice” wrzuciły nastolatkę do kotła z wrzątkiem. Szuka ich policja

Parada karnawałowa w Eppingen

Do zdarzenia doszło w Eppingen. Z zeznań naocznych świadków wynika, że 18-latka została przyniesiona w kierunku kotła przez dwie osoby przebrane za czarownice i cała sytuacja wyglądała, jak żart. Wszystko do czasu, aż osoby te wrzuciły dziewczynę do kotła z wrzącą wodą, nie udzieliły jej pomocy i po prostu poszły dalej. Świadkowie zdarzenia przekazali, że kobieta krzyczała z bólu. Kocioł wypełniony był do połowy gorącą wodą, a pod nim paliło się ognisko.

Nastolatka trafiła do szpitala z poparzeniami drugiego stopnia. Policja poszukuje sprawców okrutnego żartu pod zarzutem uszkodzenia ciała i nieudzielenia pomocy. Funkcjonariusze mają zastrzeżenia także co do tego, czy kocioł z wrzącą wodą powinien być dozwolony podczas parady karnawałowej w mieście. Władze miasta zaangażowały się w wyjaśnienie sprawy. Gildia czarownic Eppingen, która organizuje wydarzenie od 2003 roku przekazała w oświadczeniu, że jest „głęboko wstrząśnięta incydentem”.