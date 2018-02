Przygotowania do królewskiego ślubu. Książę Harry zaprosi kontrowersyjnego gościa

Ferguson, która w latach 1986-1996 była żoną księcia Yorku, Andrzeja, nie ma wielu przyjaciół w rodzinie królewskiej. „The Sun” pisze wprost, że niektórzy członkowie rodziny królewskiej jej nie znoszą. Jeden z przyjaciół księcia Harry'ego i Markle twierdzi, że Harry nie ufa swojej ciotce. Powodem ma być jej gadatliwość i nie szanowanie prywatności narzeczonych. W związku z tym spekulowano, że Ferguson, która była bliską przyjaciółką księżnej Diany, nie zostanie zaproszona na królewski ślub zaplanowany na 19 maja.

„Daily Mail” podaje jednak, że księżna Yorku zostanie zaproszona na uroczystość. Jest to próba naprawienia rozłamów, które pojawiły się w rodzinie królewskiej po rozwodzie Ferguson z księciem Andrzejem. Będzie to pierwszy ślub królewski po rozwodzie z mężem, na którym pojawi się Ferguson. W 2011 roku nie była zaproszona na ślub księcia Williama i Kate Middleton. Podczas gdy goście bawili się na weselu starszego wnuka Elżbiety II, księżna Yorku poleciała na wczasy do Tajlandii.

Czytaj także:

Meghan Markle zerwie z brytyjską tradycją. „To przejaw zaangażowania w walkę o prawa kobiet”