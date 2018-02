24-letnia Polka zaginęła w Szwecji. Brat apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Po raz ostatni 24-letnia Polka była widziana 25 stycznia o godzinie 17:38 na stacji metra Kristineberg w stolicy Szwecji. Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały moment, gdy kobieta wychodzi ze stacji. Od tego momentu słuch po Polce zaginął.

Z informacji szwedzkiego dziennika „Aftonbladet” wynika, że Adrianna Klikowicz mieszkała w Szwecji od wielu lat. Kobieta wynajmowała mieszkanie w centrum Sztokholmu i pracowała w restauracji w dzielnicy Bromma. O pomoc w poszukiwaniach Polki prosi jej rodzina. Brat Adrianny podkreślił, że miał bardzo dobry kontakt z 24-latką mimo tego, że rodzeństwo mieszkało w rożnych krajach. – Dzwonimy do siebie kilka razy w tygodniu, naprawdę nie wiem co mogło się stać – tłumaczył apelując o pomoc w poszukiwaniach do wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat tego, co stało się z Polką.