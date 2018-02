Amerykański tygodnik krytykuje Merkel. „Czas przenieść wojska USA z Niemiec do Polski”

„Kanclerz Niemiec Angela Merkel może być bohaterem zachodnich elit, ale rezygnując z obietnic zwiększenia wydatków na obronę, zdradziła najważniejszy ze wszystkich międzynarodowych sojuszów: NATO” – pisze „Washington Examiner”.

Tom Rogan w swoim artykule przypomina, że Niemcy zobowiązały się do zwiększenia wydatków na obronność do 2 proc. swojego PKB do 2024 r., ale aktualnie przeznaczają na ten cel tylko 1,2 - 1,3 proc. PKB. „NATO potrzebuje większego potencjału, ale armia niemiecka jest coraz bardziej bezsilna” – stwierdza autor.

Na łamach „Washington Examiner” podkreślono, że świat stoi teraz przed różnymi zagrożeniami, które stwarza np. Korea Północna. Zdaniem autora, „żadna liczba amerykańskich skarg nie poprawi sytuacji w Berlinie”.

„Czas rozpocząć przenoszenie amerykańskich wojsk z Niemiec do Polski” – przekonuje Tom Rogan.

W artykule zauważono, że z geograficznego i strategicznego punktu widzenia, Polska znajduje się na pierwszej linii rosyjskiego zagrożenia militarnego. „Polski rząd jest zaangażowany w NATO: wydaje 2 proc. PKB na obronę i zbliża się do 2,5 proc. (mimo że gospodarka Niemiec jest siedmiokrotnie większa), ma sprawdzone siły bojowe i inwestuje w bardziej zaawansowane systemy – czytamy dalej.

Rogan: Czas udać się do Polski

Rogan wyjaśnia, że nowe amerykańskie bazy w Polsce „postawiłyby wojsko USA obok państw bałtyckich i rosyjskiej enklawy w Kaliningradzie”. Jego zdaniem Rosjanie podchodziliby z respektem do takiego potencjału militarnego. Autor dodaje, że koszty utrzymania wojsk w Polsce są niższe niż w Niemczech, a „ludzie są bardziej proamerykańscy”.

„Washington Examiner” wskazuje, że „Niemcy są amerykańskim przyjacielem i nadal będą ważnym partnerem gospodarczym i dyplomatycznym, jednak sojusze nie opierają się na słowach, ale na wspólnych zobowiązaniach w kontekście poważnych wyzwań”. „Aby zachować najważniejszy globalny sojusz i zwiększyć swoją wiarygodność, aby walczyć i wygrywać, USA muszą zmierzyć się z rzeczywistością. Czas udać się do Polski” – pisze na koniec autor.

