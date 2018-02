22-latka zamienia zwykłe miejsca w bajkowe scenerie. „Wystarczy zwykły aparat i trochę kreatywności”

Galeria:

Zrobiła niezwykłe zdjęcia w całkowicie zwykłych lokalizacjach. Efekty tej sesji fotograficznej zaskakują

22-letnia Kelsey Maggert ze stanu Indiana w USA to kolejna artystka, która postanowiła wziąć udział w tzw. wyzwaniu brzydkiej lokalizacji. Pochodzącej z małego miasteczka fotografce udało się stworzyć wyjątkowe zdjęcia. – Mieszkam w małej miejscowości, dlatego muszę wykorzystywać swoją kreatywność, aby moje zdjęcia były artystyczne. Dzięki temu zwykły sklep spożywczy czy stacja benzynowa mogą sprawiać wrażenie, że zdjęcie zostało wykonane w pięknej lokalizacji – tłumaczy 22-latka.

Kelsey zapewnia, że nie korzysta z programów graficznych. – Moje zdjęcia to efekt umiejętności, które zdobyłam przez ostatnie 3 lata. Używam aparatu Nikon D750 i to jest cały mój sprzęt. Nie stać mnie również na to, aby zatrudniać profesjonalnych modeli. Większość osób, które znajdują się na fotografiach to moi znajomi i przyjaciele, którzy chcą wspierać moją pasję – Nie musisz podróżować do egzotycznych miejsc, aby robić niesamowite zdjęcia. Twoje własne miasto, przyzwoity apart i kreatywny umysł to wszystko, czego potrzebujesz. Chcę pokazać ludziom, że każdy moze stać się fotografem, bez względu na to gdzie mieszka i jak profesjonalny sprzęt posiada – tłumaczy Amerykanka.