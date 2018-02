Prezydent Duda w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej. „Ta sprawa znajduje się w naszej agendzie”

8 lutego w czwartek wieczorem prezydent Polski udał się do strefy zdemilitaryzowanej oddzielającej Koreę Północną od Korei Południowej. Swoją obecność w tym niezbyt bezpiecznym miejscu wyjaśniał dziennikarzom. Podkreślał, że Polska od ponad 60 lat wspiera pokojową misję ONZ, polegającą na utrzymaniu neutralności obszaru długiego na ponad 200 kilometrów i szerokiego na 4 kilometry, rozciągającego się pomiędzy zwaśnionymi państwami. Układ ten udało się wypracować w 1953 roku po wojnie koreańskiej rozpoczętej trzy lata wcześniej.

– My tutaj rozmawiamy o tym, co zrobić by Korea Północna przestała być zagrożeniem; jak rozwiązać ten problem. Polska przez najbliższe dwa lata jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ; jesteśmy tam obecni jako wiceprzewodniczący komitetu ds. sankcji przeciwko Korei Płn., więc ta sprawa jest jedną z tych, które znajdują się w tej chwili w naszej agendzie – wyjaśniał Andrzej Duda.

Wizyta Andrzeja Dudy w Seulu

– Sprawa pokoju na Półwyspie Koreańskim jest dla Polski bardzo istotna, a przestrzeganie prawa międzynarodowego to podstawowy warunek pokoju – mówił Prezydent Andrzej Duda w Seulu. Przebywający w Republice Korei polski Prezydent spotkał się w czwartek z Prezydentem Moon Jae-inem; rozmawiał także z burmistrzem Seulu Park Won-soonem i odebrał tytuł Honorowego Obywatela południowokoreańskiej stolicy. Wizyta robocza polskiego Prezydenta w Republice Korei rozpoczęła się w czwartek od ceremonii powitania w Pałacu Prezydenckim. Następnie odbyła się rozmowa obu przywódców.

Prezydent Duda powiedział w rozmowie z Prezydentem Republiki Korei Moon Jae-inem, że sprawa pokoju na Półwyspie Koreańskim jest dla Polski bardzo istotna, a przestrzeganie prawa międzynarodowego to podstawowy warunek pokoju. Andrzej Duda zaznaczył, że Polska od stycznia zasiada w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jako niestały członek. Zapewnił południowokoreańskiego przywódcę, że „dla Polski absolutnie priorytetowe znaczenie ma przestrzeganie prawa międzynarodowego, co uważamy za warunek podstawowy pokoju”. Jak mówił, Polska opowiada się też za tym, by zapobiegać konfliktom poprzez „wdrażanie procesów negocjacyjnych oraz poprzez stosowanie pokojowych instrumentów ich rozwiązywania”.

Duda: Jesteśmy sojusznikami

– Ponieważ wiem, że takie samo podejście jest realizowane w polityce pana prezydenta i Korei w związku z tym nie mam wątpliwości, że jesteśmy w tym zakresie sojusznikami i Korea może tu liczyć na nasze wsparcie – podkreślił Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył, że Polska i Korea Płd. podpisały w 2013 roku umowę o specjalnym partnerstwie, a Korea Płd. jest w Polsce wielkim inwestorem. Jak mówił, takie firmy jak LG i Samsung są liczącym się pracodawcą w naszym kraju.

Andrzej Duda zaprosił Moon Jae-ina do Polski; wyraził nadzieję, że wizyta będzie mogła dojść do skutku jeszcze w 2018 roku, a więc w roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą. A jeżeli nie – mówił Andrzej Duda – Polska liczy, że do wizyty dojdzie do końca 2019 roku.

Polska modelowym przykładem transformacji

Prezydent Moon zaznaczył, że rok 2018 jest ważny dla obu naszych krajów: Polska świętuje bowiem 100-lecie niepodległości, a Korea jest gospodarzem Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Przywódca Republiki Korei zaznaczył, że Polska jest modelowym przykładem transformacji w Europie Środkowej oraz wiodącym krajem Grupy Wyszehradzkiej i dlatego bardzo ważnym partnerem dla Korei, która chce „poszerzyć horyzont dyplomacji”. Prezydent Moon wskazał, ze oba nasze państwa mają za sobą trudne doświadczenia historyczne, ale udaje nam się rozwijać. Zaznaczył, że kwestie socjalne i pomoc najsłabszym jest priorytetem zarówno dla rządzących w Polsce, jak i dla niego jako Prezydenta Republiki Korei.

Następnie Andrzej Duda podczas uroczystości w miejskim ratuszu dziękował za zaszczyt przyznania mu tytułu Honorowego Obywatela Seulu. Podziękował także za to, że z Korei Południowej trafiają do Polski nowoczesne technologie. – Bardzo bym chciał, aby współpraca w dziedzinie rozwijania innowacyjnej myśli technicznej, innowacyjnej gospodarki pomiędzy Polską i Koreą Południową pogłębiała się – podkreślił.