Rząd Iraku chce odbudować zniszczony przez wojnę kraj. Potrzebują zawrotnej sumy

Podczas konferencji w sprawie pomocy dla Iraku, Salman Ali Hasan al-Dżumajli, który w irackim rządzie zajmuje się sprawami planowania i handlu, podał kwotę, jakiej Irak potrzebuje, by odbudować kraj ze zniszczeń. – Bazując na analizie przeprowadzonej przez irackich i międzynarodowych ekspertów szacujemy, że potrzebujemy w sumie 88,2 mld dolarów na odbudowę Iraku – powiedział al-Dżumajli – Odbudowa Iraku to przywracanie mu nadziei, a przywracanie stabilizacji w Iraku to stabilizowanie państw w regionie i na świecie – dodał.

Dyrektor irackiego resortu planowania, Kusaj Abdul Fatah podkreślił, że ok. 22 mld dolarów rząd będzie potrzebował w najbliższym czasie, zaś 65 mld w perspektywie średnioterminowej. Sprecyzował, że największych inwestycji wymaga rynek budownictwa mieszkaniowego. Jak informuje agencja prasowa KUNA, iracki rząd może liczyć na 330 mln dolarów ze strony organizacji pozarządowych.

Dwa miesiące temuirackie władze ogłosiły zwycięstwo nad tzw. Państwem Islamskim. Walki z tzw. ISIS trwały od 2014 roku, kiedy to ekstremistyczna sunnicka organizacja zbrojna zaczęła okupować irackie terytoria.

