Broda, markowe ubrania i zamiłowanie do siłowni. Dziennikarze radzą, jak rozpoznać homoseksualistę

Poniżanie mężczyzn

Opisujący sprawę „The Guardian” podaje, że w artykule wypunktowano cechy charakterystyczne dla osób ze środowiska LGBT. Według malezyjskiej gazety, która jest wiodącym medium w kraju, geje są łatwi do zidentyfikowania, ponieważ uwielbiają nosić długi zarost, kupują ubrania w markowych sklepach oraz chodzą na siłownię. „Sinar Harian” konkluduje, że geje nie są zainteresowani aktywnością fizyczną, ale podglądaniem innych mężczyzn. „Ich oczy świecą się, kiedy widzą przystojnych mężczyzn” – czytamy w artykule. Z kolei lesbijki rzekomo charakteryzuje tendencja do przytulania innych kobiet i poniżania mężczyzn.

20 lat więzienia

Homoseksualizm jest w Malezji nielegalny. Obnoszenie się z tego typu skłonnościami podlega karze i grozi nawet 20-letnim więzieniem. Aktywiści prowadzą kampanie, które nawołują do złagodzenia retoryki piętnującej transseksualistów, gejów i lesbijki. To reakcja na serię samobójstw kobiet i mężczyzn oskarżanych o homoseksualizm lub transseksualizm. Osoby o tego typu skłonnościach są często piętnowane w malezyjskim społeczeństwie. Media opisywały przypadek 18-letniego studenta, który został pobity i podpalony przez kolegów z klasy po tym, jak oskarżyli go o bycie „storczykiem”, czyli homoseksualistą.

„Pokażcie im cechy pedofila”

Arwind Kumar, który jest aktywistą i gwiazdą portali społecznościowych w Malezji zaatakował artykuł w „Sinar Harian” twierdząc, że może on doprowadzić napiętnowanych ludzi do tragedii. – Jeśli naprawdę chcecie edukować społeczeństwo, pokażcie im cechy pedofila, mordercy czy porywacza, czyli ludzi, którzy naprawdę zagrażają życiu innych – twierdzi Kumar.

Piętnowanie homoseksualistów jest symptomatyczne dla wzrastającego wpływu konserwatywnego islamu w malezyjskiej polityce i kulturze. Artykułowi w „Sinar Harian” towarzyszył wywiad z kaznodzieją Hanafiahem Malikiem, który ostrzegł, że homoseksualizm rośnie w siłę i istnieje pilna potrzeba zatrzymania tego trendu.

