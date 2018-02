Tajemniczy biały proszek w przesyłce do syna Donalda Trumpa. Jego żona trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło w mieszkaniu pary przy East 54th street na Manhattanie, około godziny 10 rano czasu lokalnego.Vanessa Trump przebywa obecnie w New York Presbyterian Weill Cornell Medical Center. Trafiła do szpitala w ramach środków ostrożności.

Stacja ABC7NY podaje, że hospitalizowane miały zostać jeszcze dwie inne osoby. Sprawą zajmuje się policja i Secret Service. Bloomberg cytuje rzecznika policji, który twierdzi, że ze wstępnych ustaleń wynika, że zawartość koperty nie stanowiła zagrożenia. Służby zareagowały po tym, jak na numer alarmowy zadzwoniła Vanessa Trump informując, że poczuła się źle po otwarciu koperty.

To nie pierwszy raz, gdy syn prezydenta Stanów Zjednoczonych otrzymał tajemniczą przesyłkę. W 2016 roku paczka z podejrzanym białym proszkiem trafiła do Erica Trumpa. Donald Trump Junior jest najstarszym synem prezydenta, w 2005 roku poślubił Vanessę.