Zaspał, bo do późna oglądał serial. A i tak zdobył złoto olimpijskie

Jak czytamy na mashable.com, 17-letni snowboardzista w sobotni wieczór do późna oglądał serial „Brooklyn 9-9”, dostępny na platformie Netflix. Przez to nie usłyszał budzika, który nastawił na niedzielę rano. Na szczęście kolega z reprezentacji Kyle Mack obudził Gerarda, siłą wyciągając go z łóżka.

Zaspany nastolatek zapomniał kurtki, w której miał wystąpić w konkursie. Z pomocą znowu przyszedł Mack, który pożyczył koledze swoje ubranie. Mimo nerwowej pobudki i związanego z nią zamieszania, Gerardowi udało się zdobyć złoty medal. Był to pierwszy tego typu krążek dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Igrzyskach w Pjongczangu. Snowboardzista został również pierwszym od 90 lat Amerykaninem, który zdobył tytuł olimpijski w tak młodym wieku.

Olimpijczyk przyznał, że do tej pory nie śledził zmagań na zimowych igrzyskach olimpijskich. Nie zdawał sobie nawet sprawy z tego, jak duże znaczenie ma ta impreza. Swój sukces postanowił jednak odpowiednio uczcić. Wraz z 17-osobową grupą swoich przyjaciół i krewnych świętował zwycięstwo wznosząc toasty piwem.

