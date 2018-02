28-letnia pani pilot zwiedza świat helikopterem. Jej zdjęcia podbijają internet

Galeria:

28-letnia Brazylijka najpopularniejszą panią pilot w sieci

28-letnia Luana Torres urodziła się w Riode Janeiro w Brazylii. Od dziecka pasjonowała się lotnictwem. Kiedy podczas rodzinnej wycieczki do Australii usiadła na chwilę za sterami helikoptera, zrozumiała, że właśnie to chce robić w życiu. - Jeśli choć raz zobaczysz, jak to jest być pilotem helikoptera, poczujesz, jak jest to cudowne. Oglądanie świata z perspektywy ziemi i zwykłe podróże przestaną ci wystarczać - opowiadała.

Na wypadek gdyby nie udało jej się spełnić marzeń, Torres ukończyła studia ekonomiczne.

Po uzyskaniu dyplomu Luana Torres rozpoczęła kurs lotniczy, który pozwolił na uzyskanie licencji pilota. Brazylijka na co dzień lat helikopterami typu Robinson R22 oraz R44. Dzięki swojej pasji 28-latka może zwiedzać nawet najbardziej odległe zakątki świata. Fotografiami ze swoich podróży Torres chętnie dzieli się z internautami. Brazylijka prowadzi profil na Instagramie, który obserwuje ponad 80 tysięcy osób. - Czasami ludzie się dziwią, co robi kobieta za sterami helikoptera, ale tego typu sytuacje zdarzają się coraz rzadziej - dodaje.