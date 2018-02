Piłkarz wytarł nos banknotem. „Mógłbym dać go potrzebującym, ale mam katar”

Filmik zamieszczony w sieci przedstawia rosyjskiego zawodnika klubu FC Tonso. 19-letni piłkarz, który nie jest znany z osiągania sukcesów sportowych, postanowił zasłynąć w inny sposób. Jak informuje hiszpańska „Marca”, Manayev podróżował samolotem z innymi zawodnikami rosyjskiego klubu. W pewnym momencie poprosił jednego z kolegów o coś, czym mógłby wytrzeć nos. Ten dał mu banknot 5000-rublowy. Jest to równowartość ok. 300 zł.

– Mógłbym dać te pieniądze potrzebującym, ale tego nie zrobię, ponieważ mam katar – powiedział nastoletni piłkarz, po czym wytarł nos banknotem i rzucił go na podłogę. Nagranie początkowo pojawiło się na Instagramie, ale szybko zostało udostępnione również na Twitterze.

Do sprawy odniósł się rosyjski minister sportu, Pavel Kolobkov. – Bez wątpienia to nagranie prezentuje niski poziom kultury tego zawodnika. Jestem pewien, że to posłuży jako lekcja – powiedział. Monayeva skrytykował również Alexei Sorokin, przewodniczący komitetu organizacyjnego Mistrzostw Świata, które w czerwcu rozpoczną się w Rosji.

