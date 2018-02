Katastrofa samolotu pasażerskiego. Na pokładzie było co najmniej 60 osób

Reuters powołuje się na doniesienia agencji informacyjnej ISNA, która podaje, że samolot rozbił się na górzystym terenie w pobliżu miasta Semirom. Maszyna leciała z Teheranu do miasta Yasuj. Państwowa telewizja PressTV poinformowała, że ​​66 osób było na pokładzie samolotu, należącego do linii lotniczych Aseman.

BBC podaje z kolei, że w samolocie mogło znajdować się od 50 do 60 pasażerów. Rzecznik lokalnych służb ratunkowych przekazał, że wszystkie jednostki są w gotowości, by uczestniczyć w akcji ratunkowej. Zła pogoda utrudnia dotarcie śmigłowcem do miejsca zdarzenia. Na razie nie wiadomo, czy ktoś przeżył katastrofę.