Pomógł złapać Husajna w cztery miesiące. Wyjaśnia, czemu Bin Ladena ścigano przez dziewięć lat

Eric Maddox to emerytowany śledczy wojskowy. To dzięki niemu udało się schwytać Saddama Husajna. Jak wyglądał proces zbierania danych na temat kryjówki irackiego dyktatora? Kto i dlaczego ostatecznie doprowadził Amerykanów do miejsca, w którym przebywał Husajn? Dlaczego jego schwytanie zajęło cztery miesiące, a Osamy Bin Ladena aż dziewięć lat? O wszystkich szczegółach Eric Maddox opowiedział Piotrowi Kraśce z „Dzień Dobry TVN”.