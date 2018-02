30-letnia celebrytka twierdzi, że wycięła sobie cztery żebra. Chciała mieć wąską talię

Galeria:

Dla sławy i urody wszystko. Usuneła cztery żebra, aby mieć węższą talię

Sophia Vegas, której prawdziwe nazwisko to Wollerheim stała się popularna w Niemczech po udziale w programie The Jungle Camp, w którym zajęła drugie miejsce. Sławę przyniosły jej również liczne operacje plastyczne. 30-latka trzykrotnie powiększała biust i cztery razy zmieniała kształt nosa. Celebrytka twierdzi, że usunęła sobie cztery żebra, aby zmniejszyć obwód talii do 47 centymetrów. Operacja miała zostać przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych, ponieważ żaden z niemieckich lekarzy nie chciał podjąć się zabiegu ze względu na bardzo duże ryzyko powikłań zdrowotnych. Na dowód tego, jak teraz wygląda, Vegas zamieszcza swoje zdjęcia w mediach społecznościowych.

Internauci zwracają jednak uwagę na fakt, iż fotografie, na których 30-latka ma wyjątkowo wąską talię mogły zostać specjalnie przerobione za pomocą programów graficznych, a kobieta wcale nie poddała się żadnym operacjom plastycznych. Mogła zrobić to dla chwilowej sławy i popularności w internecie, aby zwrócić na siebie uwagę - to jeden z komentarzy sugerujący, że Sophia Vegas tak naprawdę wcale nie wycięła sobie bioder. Jako przykład internauci podają sprawę irańskiej nastolatki Sahar Tabar, która miała rzekomo poddać się 50 operacjom, aby upodobnić się do Angeliny Jolie. Kiedy o 19-latce zaczął pisać cały świat, przyznała się do tego, że przerabia zdjęcia za pomocą programów graficznych.

