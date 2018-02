Skandal seksualny w organizacji charytatywnej. Darczyńcy wycofują wpłaty

Orgie na Haiti

Przypomnijmy, Oxfam to organizacja założona w 1942 roku, która zajmuje się walką z głodem na świecie i pomocą w krajach rozwijających się. Promuje również ideę sprawiedliwego handlu. Na początku lutego „The Times” opublikował kulisy szokującego skandalu, do którego doszło w 2010 roku na dotkniętym trzęsieniem ziemi Haiti. Pracownicy Oxfamu, w tym jej były dyrektor Roland van Hauwermeiren, mieli w wynajętej willi urządzać orgie z udziałem nieletnich osób za pieniądze pochodzące ze zbiorek charytatywnych. Specjalnie powołana do wyjaśnienia nieprawidłowości komisja, która pracowała w 2011 roku, miała zignorować oskarżenia o nadużycia seksualne.

Skandale w Azji

W rozmowie z BBC dyrektorka regionalna Oxfamu Lan Mercado przyznała, że skala skandalu jest znacznie większa i do takich samych zdarzeń dochodziło na Filipinach, w Bangladeszu oraz Nepalu. Pracownicy fundacji wynajmowali prostytutki z pieniędzy przeznaczonych na pomoc mieszkańcom oraz dopuszczali się wykorzystywania seksualnego osób potrzebujących w latach 2009-2013. Z okropnych czynów zdawano sobie sprawę w fundacji i organizowano wewnętrzne dochodzenia, ale sprawy były praktycznie zamiatane pod dywan. Zdaniem Mercado, sytuacja w Azji była jeszcze gorsza niż na Haiti. – Jedynym sposobem by położyć kres skandalom i ocalić wiarygodność jest mówienie otwarcie o takich zdarzeniach – powiedziała dyrektorka regionalna.

W lutym ponad 1200 osób odwołało swoje regularne wpłaty na konto fundacji. Po nagłośnieniu skandalu, brytyjska aktorka Minnie Driver wycofała się z bycia honorową ambasadorką Oxfamu. Ministerstwo rozwoju międzynarodowego Wielkiej Brytaniii zapowiedziało, że nie jest wykluczone zaprzestanie dotowania organizacji. Po tym, gdy media dowiedziały się o wydarzeniach na Haiti do dymisji podał się zastępca kierownika Oxfamu Penny Lawrence.

Czytaj także:

Orgie „w stylu Kaliguli” i pieniądze za seks. Pojechali pomagać ofiarom trzęsienia ziemi, żerowali na ich dramacie