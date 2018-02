W tym roku zostanie otwarte jedno z największych lotnisk świata. Obsłuży 200 milionów pasażerów rocznie

Galeria:

Lotnisko Istanbul New Airport

Konstrukcję potężnego lotniska rozpoczęto już w 2015 roku i wydano na ten cel już 11 miliardów dolarów. Szacuje się, że prace początkowe są zakończone w niemal 80 proc. i jesienią 2018 roku ma nastąpić uroczyste otwarcie Istanbul New Airport. Zaczną działać trzy pasy startowe oraz terminal. W pierwszej fazie działania placówki szacuje się, że będzie ona mogła obsłużyć do 90 milionów pasażerów rocznie, ale docelowa przepustowość lotniska wynosi 200 milionów osób.

Po osiągnięciu pełnej sprawności, Istanbul New Airport ma dysponować warunkami do odprawiania dziennie nawet 3000 odlotów. Port ma w przyszłości zastąpić przeciążone miejscowe lotnisko Atatürk, które obsługuje około 60 milionów pasażerów w ciągu roku. Po uruchomieniu New Airport ma ono przejąć wszystkie operacje z Atatürk.

Inwestycja to również możliwość pracy dla ponad 220 tysięcy osób. W całym kompleksie, którego wnętrze zarząd pokazał na symulacji komputerowej na YouTube, znajdą się restauracje, bary, przychodnie oraz centra handlowe. Na placu budowy New Airport pracuje w tej chwili ponad 30 tysięcy robotników. Przewidywany termin ukończenia całego przedsięwzięcia to 2028 rok.

