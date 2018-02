Obowiązek noszenia bielizny, zakaz używania szminki. Nowy regulamin straży miejskiej wywołał salwy śmiechu

Nowy regulamin, którego muszą przestrzegać strażnicy miejscy z Wenecji, bardzo szczegółowo odnosi się do kwestii ubioru funkcjonariuszy. O tym, jakie zmiany czekają strażników pisze portal Nuova di Venezia.

Funkcjonariuszki do spódnicy muszą zakładać rajstopy, najlepiej w beżowym kolorze, zarówno zimą, jak i latem. Ponadto ich obowiązkiem jest noszenie bielizny, w tym biustonosza, który nie może być widoczny spod ubrania. Ograniczenia dotyczą też biżuterii. Strażniczki mogą mieć pierścionek i kolczyki, które nie rzucają się w oczy oraz łańcuszek.

Mężczyźni nie mogą używać szminki

Regulamin opublikowany kilka dni temu dotyczy także mężczyzn. Funkcjonariusze mogą mieć brodę i wąsy, ale włosy muszą być krótkie. Jeśli ktoś chce nosić długie włosy, powinien je spinać w kok. Co więcej, mężczyznom zabrania się używania kosmetyków: szminki, cieni do powiek czy tuszu do rzęs. Ponadto funkcjonariusze nie mogą nosić kolczyków, szczególnie w widocznych miejscach na ciele.

Nowy regulamin wywołał spore rozbawienie, ale też kontrowersje. Część osób skrytykowała rozporządzenie i nazwała je absurdalnym. Nie brakuje też opinii, że nowe restrykcje są zbyt surowe.

