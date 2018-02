Pięć ofiar śmiertelnych wypadku samochodowego. Za kierownicą siedział...pijany 12-latek

Pilot F-16 zrzucił zbiorniki paliwa do jeziora Ogawara

Groźna usterka silnika myśliwca F-16 zmusiła amerykańskiego pilota do zrzucenia zewnętrznych zbiorników paliwa do jeziora Ogawara w Japonii. Zgodnie z lokalnymi mediami, pilot bezpiecznie wrócił do bazy lotniczej Misawa.