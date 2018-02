Nacjonaliści wymusili na modelce Victoria's Secret zmianę na Instagramie

Galeria:

Liu Wen

„Szczęśliwego Nowego Roku!” – piszemy w Polsce i rzeczywiście mamy szczęście, bo nie spotka nas to, z czym musiała się zmierzyć Liu Wen. Chińska supermodelka chciała złożyć dokładnie takie same życzenia. Słowa te do obserwujących ją na Instagramie fanów z całego świata skierowała więc w języku angielskim. „Happy Lunar New Year” – napisała, odnosząc się do przypadającego na 16 lutego najważniejszego święta w tradycyjnym kalendarzu chińskim. Okazało się jednak, że spora część jej rodaków wolałaby zwrot „Happy Chinese New Year”.

Księżycowy Nowy Rok

Na świecie określenia „Chinese New Year” i „Lunar New Year” często stosuje się zamiennie, ponieważ tego samego dnia świętują nie tylko w Chinach, ale też w Wietnamie, Tajwanie, Korei Południowej, Singapurze i innych częściach południowo-wschodniej Azji. Chińczycy jednak unikanie zwrotu „chiński nowy rok” uważają za niepatriotyczne i oskarżają modelkę o negowanie chińskiego dziedzictwa. Pod wpływem zmasowanej krytyki Liu Wen zmieniła swoją wiadomość na Instagramie i pisze teraz o „chińskim nowym roku”.

Nie ulegać hejtowi

– Jeśli sami Chińczycy nie szanują własnej kultury, to jak mamy wymagać od innych, aby nas szanowali? – pytają internauci. – Jeśli tak bardzo chcesz zostać Wietnamką, to wypad z Chin – dorzucają inne osoby. Pomiędzy krytycznymi komentarzami znalazły się także głosy rozsądku. – Jeśli ktoś ma problem ze słowem „Lunar”, powinien poduczyć się angielskiego – piszą. – Oba pozdrowienia są ok. Nie powinno się zmieniać zdania tylko ze względu na hejt. To tylko zachęci tych, którzy chcą przepchnąć swoją wizję poprzez internetowe zastraszanie – piszą do Liu Wen.