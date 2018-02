Niemieccy dziennikarze zarejestrowali psa i kota jako członków SPD. Partia grozi sądem

We wtorek 20 lutego na okładce dziennika „Bild” czytelnicy mogli zobaczyć sympatycznego psa. Gazeta informowała, że jest on jednym z członków Socjaldemokratycznej Partii Niemiec uprawnionych do udziału w ważnym dla kraju referendum. „Ten pies może głosować w sprawie wielkiej koalicji” – głosiły wielkie litery na pierwszej stronie. Lima, bo tak wabi się sfotografowana suczka, jest szczęśliwą posiadaczką karty członkowskiej SPD.

Suczka Lima i Kotka Kowalska

Gazeta podkreśla, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Zwierzę ma ukończone 21 lat (licząc „lata psie”, w rzeczywistości ma trzy lata), jest płci żeńskiej i obecnie nie posiada pracy. Wszystkie te informacje znalazły się w zaakceptowanym wniosku o przyznanie członkostwa partii. SPD zarzuciła dziennikarzom „poważne naruszenie etyki zawodu” i zapowiedziała podjęcie odpowiednich kroków prawnych. Rzecznik gazety przekonuje jednak, że prowokacja obnażyła luki w procedurze i ukazała łatwość, z jaką doszło do ewentualnego fałszerstwa głosowania. Przypomniał, że wcześniej w identyczny sposób zarejestrowano „Kotkę Kowalską” – kota z Polski.

Wielkie referendum

O porozumieniu konserwatystów pod wodzą Angeli Merkel z socjalistami Martina Schulza Niemieckie media donoszą od środy 7 lutego. To ponowne otwarcie drogi do „wielkiej koalicji” CDU/CSU i SPD, która przez ostatnie lata przynosiła Niemcom wyjątkową stabilizację w polityce. Po ustaleniach kierownictwa, chęć wejścia w koalicję muszą potwierdzić jeszcze szeregowi członkowie SPD. Referendum na 460 tys. osób już ruszyło, a głosy oddawać można do 2 marca.

Niemcy rekordowo długo bez rządu

Z powodu oporów Martina Schulza i kierownictwa SPD, od wrześniowych wyborów w Niemczech nie udało się sformułować rządu. Wydawało się, że tym razem koalicja nie powstanie, zwłaszcza po deklaracji lidera SPD o przejściu do opozycji. Od zakończenia II wojny światowej Niemcy nie miały tak długiego okresu bez rządu. Z najnowszych ustaleń mediów wynika jednak, że Angela Merkel może rozpocząć czwartą kadencję na stanowisku kanclerza jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.