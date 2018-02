Straciła dłonie gdy miała 13 lat, nie poddała się. Teraz inspiruje ludzi na całym świecie

Galeria:

Straciła dłonie gdy miała 13 lat. Teraz inspiruje ludzi na całym świecie

13-letnia Malvika Iyer bawiła się w pobliżu swojego domu, kiedy w pobliżu eksplodował skład z amunicją. Wokół pozostały porozrzucane niewypały, m.in. granaty. Iyer podniosła jeden z nich i wówczas wybuchł on w jej dłoniach.

W wyniku zdarzenia Malvika Iyer straciła obie dłonie oraz doznała rozległych obrażeń nóg. Jak opowiada, przez pierwsze pół roku nie mogła chodzić i była przykuta do wózka inwalidzkiego. Po 18 miesiącach w szpitalu musiała nauczyć się na nowo chodzić i używać protez rąk. Jak mówi kobieta, bardzo tęskniła za szkołą i wiedziała, że jedyne, co może zrobić, żeby do niej wrócić do wziąć się w garść i nie tracić więcej czasu.

Niedługo później Iyer zapisała się do klasy korzystającej z ekspresowych kursów. Napisała tam egzamin, a później przeprowadziła się do New Delhi, gdzie rozpoczęła studia ekonomiczne na St. Stephen College. Następnie kobieta uzyskała stopień doktorski na madras School of Social Work w indyjskim Chennai.

Jak tłumaczy kobieta, momentem zwrotnym był 2012 rok, kiedy to postanowiła opisać na Facebooku swoją historię. – Moja podróż ma wzloty i upadki. Były momenty, w których nie chciałam żyć, bo ból był nie do zniesienia. Nawet dzisiaj, gdy odwiedzam Indie, mierzę się z dyskryminacją, gdy nie noszę protezy. Chcę to zmienić – mówi. Iyer chce inspirować ludzi i pokazywać, że „niepełnosprawność niczego nie zmienia”.