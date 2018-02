Piwo z kranu i do picia pod prysznicem. Powstaje wyjątkowy hotel przy browarze

Galeria:

Hotel przy browarze BrewDog

BrewDog to browar rodem ze Szkocji, który jednak szybko zawojował europejski rynek. Firmowy lokal znajduje się również w Warszawie, gdzie fani marki mogą spróbować klasycznych pozycji, takich jak Punk IPA, Elvis Juice czy Jet Black Heart. Teraz firma zapowiedziała kolejny krok w swoim rozwoju. Przy głównej siedzibie browaru w szkockim Ellon, położonym ok. 25 km od Aberdeen, powstanie hotel. Jak przyznają przedstawiciele marki, wielu fanów BrewDog podróżuje do Ellon, by tam spróbować piwa i poznać ludzi odpowiedzialnych za jego tworzenie. I to właśnie tym zapaleńcom BrewDog wychodzi naprzeciw. Teraz sympatycy szkockiego piwa będą mogli spędzić noc w hotelu przy siedzibie browaru.

Hotel ma być otworzony w pierwszej połowie następnego roku. W budynku będzie znajdowało się 26 pokoi z widokiem na nową warzelnię. Jak czytamy na oficjalnej stronie browaru, „każdy, kto się u nas zatrzyma, zostanie obudzony przez zapach piwa, wiec nie musicie nastawiać budzików”. – W każdym pokoju będzie kran z PUNK IPA oraz piwo do picia pod prysznicem, dzięki czemu w zasięgu ręki będziesz miał tylko schłodzone piwo rzemieślnicze – piszą właściciele BrewDog.

