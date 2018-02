Modelka Playboya brutalnie zamordowana przez męża. Ten później skoczył przez okno

Galeria:

Anastasia Cecati

Jak pisze „Daily Mail”, 31-letnia Anastasia Cecati była popularną modelka, piosenkarką i aktorką. Rozpoczęła karierę w wieku 16 lat. W ostatnich latach pracowała jako modelka dla takich pism jak Playboy, Maxim czy GQ. Grała również w telewizyjnych serialach. Sławę przyniósł jej udział w teledysku popularnego DJ-a, Basshuntera. Swojego przyszłego męża, Alexiego Mitachiego, poznała rok temu w jego prywatnej klinice. Para pobrała się, a niespełna miesiąc temu urodziło im się dziecko.

Wczoraj służby ratunkowe znalazły ciało modelki w jej mieszkaniu na siódmym piętrze apartamentowca w Kiszyniowie. Okazało się, że Cecati została brutalnie zamordowana nożem. Pod budynkiem znaleziono ciało dentysty, który prawdopodobnie wyskoczył przez okno po zabiciu żony. W jednym z pokoi w apartamencie znaleziono także 20-dniowe dziecko, które przewieziono do szpitala. Jak donoszą media, para już od pewnego czasu nie mieszkała razem, a w dniu, w którym doszło do morderstwa, Mitachi miał przyjść do mieszkania modelki by zobaczyć się z ich dzieckiem.