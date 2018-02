Modele nieśli jaszczurki i... własne głowy. Tak wyglądał pokaz nowej kolekcji marki Gucci

Galeria:

Tak wyglądał pokaz najnowszej kolekcji marki Gucci Jesień/Zima 2018

Tydzień mody w Mediolanie to oprócz podobnych wydarzeń w Londynie czy Paryżu jedna z najważniejszych imprez dla świata mody. To właśnie w tym włoskim mieście pokazywane są kolekcje największych światowych projektantów. W tym roku święto mody zainaugurował pokaz marki Gucci. Dyrektor kreatywny marki Alessandro Michele podkreślał jeszcze przed pokazem że chce, aby o nowej kolekcji Gucci na sezon jesień/zima 2018 mówiono na całym świecie. – Zaproszeni goście dostali zaproszenia w formie liczników, które odliczały czas do pokazu – tłumaczył.

To jednak nie koniec niespodzianek. Hala, w której zaprezentowano kolekcję, była stylizowana na szpitalną salę operacyjną. Na środku umieszczono leżankę przykrytą zielonym prześcieradłem a światła ustawiono w taki sposób, aby jak najbardziej przypomniały ostry dyżur. Michele wyjaśnił, że nowa kolekcja marki o nazwie „Cyborg” miała pokazać wizję świata w przyszłości, w której, zdaniem projektanta, wszyscy będziemy post-ludźmi.

Pierwsza modelka, która pojawiła się na wybiegu przyciągnęła uwagę gości nie za sprawą ubrań, a dość osobliwego dodatku. Kobieta trzymała bowiem w ręce...głowę, która łudząco przypominała jej własną. Inna modelka miała troje oczu. Ubrania z nowej kolekcji Gucci prezentowali także modele z małymi smokami i jaszczurkami na rękach. W nowych propozycjach marki pojawiły się m.in. płaszcze z kolorowymi nadrukami, buty sportowe wysadzane drogimi kamieniami czy wymyślne nakrycia głowy.