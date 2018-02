Karteczka w rękach Donalda Trumpa wywołała kontrowersje.„Prezydent powinien sam o tym pamiętać”

Do zdarzenia doszło 14 lutego w Stoneman Douglas High School w Parkland na Florydzie. Media informowały początkowo o 20 lub nawet 50 rannych osobach. Finalnie okazało się, że zginęło 17 osób. Podejrzany to 19-letni Nikolaus Cruz, były uczeń liceum. Tydzień po strzelaninie z uczniami szkoły spotkali się prezydent Donald Trump oraz wiceprezydent Mike Pence.

Amerykański przywódca powiedział, że podobne sytuacje nie powinny mieć miejsca w przyszłości, dlatego rozważa pomysł zaopatrzenia w broń około 20 proc. nauczycieli. Trump podkreślił, ż dzięki temu szkoła przestałaby być strefą wolną od broni. – Obecnie każdy wariat idzie do szkoły i strzela, bo wie, że nikt w środku nie posiada broni – tłumaczył.

Notatka dla amerykańskiego prezydenta

Uwagę dziennikarzy przykuły jednak nie słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, a niewielka karteczka, którą trzymał w dłoniach. Na zdjęciu wykonanym przez reportera agencji Associated Press widać, że na papierze z logo Białego Domu napisano kilka haseł: „Co najbardziej chcielibyście mi powiedzieć o waszych przeżyciach?” , „Co możemy zrobić, by sprawić, żebyście czuli się bezpiecznie?”, „Jakie podjąć środki?” „Słyszę was i rozumiem” .

Notatka wywołała falę oburzenia wśród publicystów oraz internautów, którzy twierdzili, że prezydent jednego z najpotężniejszych światowych mocarstw powinien sam pamiętać o tym, aby okazywać współczucie ofiarom tragedii.

