Duchowny wykorzystywał seksualnie dzieci. Trafi do więzienia i na terapię psychiatryczną

Z uwagi na wykorzystywanie seksualne dzieci, sąd okręgowy w Deggendorf skazał byłego katolickiego księdza z Bawarii na osiem i pół roku pozbawienia wolności. Wcześniej 53-latek będzie przebywał przez czas nieokreślony w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym, gdzie zostanie poddany terapii psychiatrycznej. Sędzia, który wydawał wyrok w tej sprawie podkreślił, że tego typu środki są konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom regionu. – Leczenie tego człowieka potrwa wiele, wiele lat – powiedział przewodniczący składu sędziowskiego Thomas Trautwein. Sędzia mówił także o „strasznej katastrofie, którą oskarżony spowodował niszcząc psychikę dzieci” . – Dla ofiar obrażenia nie kończą się wraz z końcem procesu. to będzie trauma, która zostanie z nimi przez wiele lat – tłumaczył.

Skazany ksiądz już podczas procesu przyznał się do winy. – Jego słowa potwierdziły wszystkie zarzuty, które pojawiły się w akcie oskarżenia. Duchowny okazał również skruchę i po raz pierwszy stwierdził, że jego zachowanie nie było właściwie. Wyraził również chęć pójścia na terapię, poszedł także do spowiedzi, podczas której wyznał wszystkie swoje przewinienia – wyjaśnił prokurator. – Mężczyzna zawsze używał tych samych metod uwodzenia. Szukał kontaktu z pobożnymi, biednymi rodzinami, gdzie brakowało ojca. Tam przejmował rolę edukacyjną, spał nawet w jednym pokoju z dziećmi. Pozwoliło to księdzu popełniać zbrodnie a jego ofiary praktycznie nie miały szans na ucieczkę. Oskarżony wykorzystał zaufanie, jakimi obdarzyły go rodziny – wyjaśnił sędzia.

W przekonaniu sądu mężczyzna od 1990 r. molestował seksualnie pięciu chłopców. Mówi się, że wydarzenia miały miejsce przede wszystkim w rejonie Mainz oraz w Deggendorf. Już w roku 2003 oskarżony został skazany przez sąd okręgowy w Karlsruhe za przestępstwa na tle seksualnym na karę pięć i pół roku więzienia. W 2008 roku został ekskomunikowany i stracił uprawnienia kapłańskie. Kilka lat później ponownie wstąpił do zakonu.

