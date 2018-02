„Mistrzyni uwodzenia” pogrążyła rosyjskiego oligarchę? Ustąpił ze stanowiska prezesa giganta aluminium

„Rada dyrektorów grupy En+ podjęła decyzję o powołaniu Władysława Sołowiewa na generalnego dyrektora grupy, zaś Maksyma Sokowa na prezesa grupy. Rada dyrektorów przyjęła również dymisję Olega Dieripaski ze stanowiska prezesa En+” – czytamy w oświadczeniu koncernu na stronie internetowej. Dieripaska przestanie pełnić swoją funkcję 15 marca, po wejściu decyzji w życie. Dieripaska dalej ma wchodzić w skład rady dyrektorów koncernu aluminiowego RUSAL.

Decyzja oligarchy nastąpiła parę tygodni po opublikowaniu przez Stany Zjednoczone tzw. „listy Putina”, czyli spisu osób mających ścisłe powiązania z prezydentem Rosji. Znalazło się w nim łącznie 114 osób. Dokument opublikowano na polecenie amerykańskiego Kongresu, aby ukarać Rosję za ingerencję w amerykańskie wybory w 2016 roku. Dieripaska nazywany jest „królem aluminium” i uznaje się go za jednego z najbogatszych ludzi na świecie.

Skandal wokół Dieripaski

Przedsiębiorca jest zamieszany w skandal, który ogłosił 8 lutego rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny. Wszystko za sprawą informacji, które niedopuszczony do startu w wyborach prezydenckich kandydat uzyskał od Nastii Rybki – „modelki do towarzystwa” i „łowczyni oligarchów”.

Pochodząca z Białorusi escort girl, która samą siebie w internecie przedstawiała jako „łowczynię oligarchów” i „mistrzynię uwodzenia”, miała przebywać na jachcie Dieripaski w 2016 roku jako jego "towarzyszka" podczas rejsu u wybrzeży Norwegii. O związku „modelki do wynajęcia” i jednego z najbogatszych ludzi na świecie rozpisywały się plotkarskie portale. Partnerka żonatego 50-latka nie należała bowiem do szczególnie dyskretnych osób i chwaliła się efektami „polowania na oligarchę” w mediach społecznościowych. Na łodzi był obecny także wicepremier Rosji Siergiej Prichodźko.

Na podstawie materiałów od Nastii Rybki, Aleksiej Nawalny wyciągnął daleko idące wnioski. Według opozycjonisty, pobyt wicepremiera na jachcie ma świadczyć o jego korupcyjnych powiązaniach z oligarchą. Na tym jednak nie koniec – Dieripaska i Prichodźko mieli kontaktować się za pośrednictwem amerykańskiego lobbysty Paula Manaforta ze sztabem wyborczym Donalda Trumpa.

Nawalny apelował do Putina o reakcję

Szczególnie interesujący według Nawalnego jest jeden fragment opublikowanego przez Rybkę filmu, na którym jego zdaniem słychać męski głos należący do Deripaski. „Czy znasz tę historię? Mamy z USA złe stosunki, a dlaczego – bo za nie odpowiada koleżanka Siergieja Eduardowicza, nazywa się Nuland. W młodości, w twoim wieku, spędziła miesiąc na rosyjskim okręcie wielorybniczym i po tym znienawidziła kraj” – mówi miliarder, a do rozmowy włącza się drugi mężczyzna i kobieta – według Nawalnego są to Nastia Rybka i wicepremier Rosji.

Po publikacji materiału Nawalny zaapelował do prezydenta Władimira Putina, by ten zajął się sprawą. Pytany o sensacyjne doniesienia opozycjonisty rzecznik Kremla Dmitrj Pieskow odmówił jednak komentarza. Oleg Dieripaska zapowiedział podjęcie działań prawnych w celu zapobiegania dalszemu „rozpowszechnianiu oszczerstw”. Przekonywał też, że doniesienia Nawalnego „nie mają żadnego związku z rzeczywistością”.

