„FCK” na kubełkach KFC. Tak firma przeprasza za brak kurczaków i zamknięte lokale

Sprawę opisywaliśmy kilka dni temu. 562 restauracje KFC w Wielkiej Brytanii zostały zamknięte po tym, jak zawinił lokalny dostawca drobiu. Media podawały, że problem wynikał z nowej umowy podpisanej przez sieć restauracji z DHL. Firma kurierska miała odbierać dostawy drobiu od specjalistów Bidvest. Nowy system oprogramowania komputerowego opracowany w celu zarządzania zamówieniami i dostawami zakończył się niepowodzeniem pod koniec ubiegłego tygodnia, co wywołało chaos w dostawach.

Komunikaty w zamkniętych lokalach

W oknach kilkuset restauracji zawisły kartki z komunikatem skierowanym do klientów: „Przepraszamy z powodu zamknięcia. Dostarczamy nasze kurczaki świeże do restauracji, jednak dzisiaj mieliśmy pewne problemy z dostawą. Nie chcieliśmy otwierać naszych restauracji bez pełnego menu, jednak wrócimy do pracy tak szybko, jak będzie to możliwe”.

Oryginalne przeprosiny

Teraz, jak informuje BBC, KFC postanowiło przeprosić swoich klientów. I robi to w nietypowy sposób. W gazetach „Metro” i „The Sun” pojawiło się ogłoszenie zamówione przez firmę. Na grafice widzimy puste opakowanie po kurczakach, z wysypującymi się wokół okruszkami jedzenia. Z przodu kubełka widnieje logo firmy, jednak ze zmienioną kolejnością liter, tworząc napis „FCK”. Do grafiki dołączone są przeprosiny: „Restauracja sprzedająca kurczaki bez kurczaków. To nie jest idealna sytuacja. Bardzo przepraszamy naszych klientów, szczególnie tych, którzy przebyli długą drogę tylko po to, by przekonać się że nasz lokal jest zamknięty”. Firma wyjaśnia, że to był „piekielny tydzień”, ale robi postępy, dzięki czemu każdego dnia coraz więcej świeżych kurczaków jest dostarczanych do restauracji.

Pozytywny odbiór

Przeprosiny zamieszczone w gazetach przez KFC zostały pozytywnie przyjęte przez internautów. Piszą oni m.in., ze przyjmują przeprosiny i dodają, że to najlepsze przeprosiny, jakie mogły się pojawić.

