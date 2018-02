Miliarder z Las Vegas pokryje koszty ambasady USA w Izraelu? Prezydent rozważa ofertę

Administracja prezydenta Donalda Trumpa rozważa w tej chwili propozycję złożoną przez powiązanego z Partią Republikańską darczyńcy Sheldona Adelsona. Zaoferował on, że pokryje koszty nowej ambasady USA w Izraelu, przynajmniej częściowo. Adwokaci Departamentu Stanu próbują obecnie ustalić czy oferta Adelsona jest zgodna z prawem. Według jednego z możliwych rozwiązań, najpierw przeprowadzono by zbiórkę pieniędzy wśród zwolenników przeniesienia ambasady Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy, następnie miliarder pokryłby różnicę pomiędzy zebranymi funduszami a kosztem budowy placówki.

Na początku grudnia 2017 roku Donald Trump ogłosił, że ambasada Izraela zostanie przeniesiona z Tel Awiwu do Jerozolimy, co wywołało na całym świecie spore kontrowersje. Zastrzegł jednocześnie, że Stany Zjednoczone nie zajmują żadnego stanowiska ws. ostatecznego statusu Jerozolimy. Dodał też, że jest zwolennikiem dwupaństwowego rozwiązania konfliktu pomiędzy Izraelem a Palestyną. Decyzję Trumpa poddała ostrej krytyce Liga Arabska.

Koszt 500 milionów dolarów

Szacuje się, że koszt wzniesienia w Jerozolimie nowej ambasady wyniesie blisko 500 milionów dolarów. Nie wiadomo jaką część z tej sumy zdecydowałby się pokryć Adelson. Komentarza w sprawie odmówił zarówno Biały Dom jak i przedstawiciele miliardera. W przypadku wybudowania ambasady, przeprowadzka personelu dyplomatycznego z Tel Awiwu miałaby charakter stopniowy. Najpierw ambasador USA w Izraelu Davida Friedman wraz z częścią personelu przeprowadziłby się do pomieszczeń konsulatu generalnego USA mieszczącego się w dzielnicy Arnona w Jerozolimie, a następnie do końca przyszłego roku na terenach przyległych do konsulatu zostałoby zbudowane dodatkowe pomieszczenie ambasady. Jednocześnie szukano by terenów pod wzniesienie stałej placówki dyplomatycznej w mieście.

Miliarder z Las Vegas

Sheldon Adelson jest założycielem, prezesem oraz dyrektorem generalnym największej sieci kasyn w Stanach Zjednoczonych Las Vegas Sands Corporation. W styczniu 2018 roku majątek Adelsona wyceniono na 40 miliardów dolarów. Przedsiębiorca znajduje się na 39. miejscu listy najbogatszych ludzi w USA, według magazynu „Forbes”. Miliarder urodził się w biednej rodzinie żydowskiej, pierwsze interesy zaczął robić jako 12-latek. Za pożyczone od wujka 200 dolarów kupił licencję na sprzedaż gazet i handlował nimi na ulicy.

Adelson jest jednym z najważniejszych darczyńców na rzecz Partii Republikańskij, podczas wyborów prezydenckich w 2016 roku przekazał sztabowi Donalda Trumpa 25 milionów dolarów. Na obchody inauguracji urzędowania Trumpa wyłożył 5 milionów dolarów. Adelson jest także właścicielem dzienników izraelskich, w tym wydawanej za darmo gazety „Israel Hayom”.

