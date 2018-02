Prezydent Turcji do małej dziewczynki: Jeśli zginiesz męczeńsko, to cię uhonorujemy

Do zdarzenia opisywanego przez BBC doszło podczas kongresu Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. W trakcie wystąpienia turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan zaprosił na scenę małą dziewczynkę ubraną w mundur. Dziecko było wyraźnie przestraszone i płakało. – Mamy tu kasztanowe berety, ale kasztanowe berety nigdy nie płaczą – powiedział Erdogan nawiązując do koloru beretów noszonych przez tureckie oddziały specjalne, całując jednocześnie dziewczynkę w policzek. – Ona ma turecką flagę w kieszeni. Jeśli zginie męczeńsko, położymy na niej flagę, jak Bóg da – stwierdził turecki prezydent, co miało być nawiązaniem do honorowego pogrzebu. Następnie powiedział, że „ona jest gotowa na wszystko, prawda?”. Dziewczynka odpowiedziała „tak”.

Internauci nie kryją oburzenia zachowaniem Erdogana. „To wstyd, to bardzo złe. Ona jest tylko dzieckiem, nie możesz życzyć jej śmierci mówiąc "jak Bóg da” – napisał jeden z użytkowników Twittera. To nie pierwszy raz, gdy wypowiedzi Erdogana na temat męczeństwa wzbudzają kontrowersje. W Turcji każdy żołnierz lub oficer zabity podczas służby jest określany jako „męczennik”. Przeciwnicy obecnego prezydenta krytykują wykorzystywanie pogrzebów poległych żołnierzy oraz dzieci do wygłaszania mocno politycznych przemów.

Podczas ostatniego spotkania zwolennicy Erdogana wykrzykiwali „Wodzu, zabierz nas do Afrin”, co nawiązywało do tureckiej operacji przeciwko kurdyjskim bojownikom w Afrin, regionie leżącym na północny Syrii.