Korea Północna przekazywała Syrii materiały do tworzenia broni chemicznej. ONZ opracowało raport

Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych zawiera informacje o niemal 40 niezarejestrowanych dostawach z Korei Północnej do Syrii, w latach 2012-2017. Dokument mówi również o koreańskich specjalistach zaobserwowanych przy pracy w syryjskich centrach budowy broni. Reżim Kim Dzong Una oskarża się o przekazywanie materiałów chemicznych, m.in. chloru, do tworzenia trujących substancji, używanych przez armię wierną rządowi prezydenta Baszara al-Asada.

Wśród materiałów, które miała wysłać Korea, znajdują się też kwasoodporne płyty, zawory, przewody oraz instalacje, które służą do rozbudowy programu zbrojeń chemicznych. Za wszystko miało płacić syryjskie rządowe Centrum Badań Naukowych, za pomocą firm pośredniczących w transakcjach. Raport jest wynikiem pracy panelu ekspertów ONZ, który czuwa m.in. nad przestrzeganiem sankcji nałożonych na Pjongjang. Sprawę kontaktów rządu syryjskiego z Koreą Północną badano od września 2017 roku. Damaszek zaprzeczył, że utrzymuje relacje z rządem Kim Dzong Una, twierdząc że jedyni przedstawiciele Korei Północnej w Syrii to sportowcy oraz ich trenerzy.

Naruszane sankcje

W styczniu media poinformowały, że co najmniej sześć okrętów towarowych powiązanych z Chinami naruszyło oenzetowskie sankcje nałożone na Koreę Północną w ubiegłym roku. Ustalenia amerykańskiego wywiadu, przesłane do ONZ w formie raportu, pokazują jednak, że Pekin nie zamierza się wywiązywać z zawartej w ramach ONZ umowy o ograniczaniu koreańskiego eksportu. Również rosyjskie jednostki zostały przyłapane na przekazywaniu materiałów okrętom Korei Północnej. Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek 23 lutego że wprowadził najcięższe możliwe sankcje wobec Pjongjangu. W założeniu, mają one skłonić Kim Dzong Una do wycofania się z rozwijania programu atomowego i opustoszyć kraj z wszelkich zasobów.

