Pół roku więzienia za dowcip o piciu wody z rzeki. Egipskie piosenkarki na cenzurowanym

Konserwatywne Egipskie Stowarzyszenie Muzyków połączyło siły z wymiarem sprawiedliwości i od kilku miesięcy prowadzi natężoną reedukację obyczajową. Najnowszą ofiarą krucjaty padła jedna z największych krajowych gwiazd – piosenkarka Sherine Abdel Wahab, pełniącą także rolę jurorki w tamtejszej edycji programu The Voice.

Celebrytka znana powszechnie jako „Sherine” podpadła zatroskanym o los kraju urzędnikom podczas swojego spotkania z fanami. Ktoś nagrał jej odpowiedź na pytanie o piosenkę „Have You Ever Drunk from the Nile?” – po polsku: „Czy kiedykolwiek piłeś wodę z Nilu?”. Sherine w żartach odpowiedziała, że lepiej pić butelkowaną wodę mineralną, ponieważ ta w rzece może powodować różnego rodzaju choroby pasożytnicze.

W reakcji na ten niewinny żart (będący jednocześnie słuszną uwagą odnośnie picia wody z rzeki), Egipskie Stowarzyszenie Muzyków zakazało emisji wszystkich utworów piosenkarki. Organ ten ocenił, że wokalistka w ten sposób „bez powodu szydzi i drwi z ukochanego Egiptu”. Piosenkarkę pozwano o obrazę państwa egipskiego i wygłaszanie poglądów godzących w wysiłki promowania turystyki kraju. Sama Sherine Abdel Wahab napisała na Facebooku post, w którym przeprasza za „głupi żart”. „Ukochany Egipcie i ukochani synowie Egiptu, z całego serca przepraszam za ból, który mogłam wywołać” – oświadczyła.

Leila Amer i Shaima Ahmed

Wcześniej z Egipskim Stowarzyszeniem Muzyków starły się już dwie inne piosenkarki. Leila Amer, która wrzuciła do sieci wideo zatytułowane „Boss Oumek” albo „Look at your mother”, oskarżana była o pokazanie w klipie prowokacyjnych gestów. Kobieta została zatrzymana na cztery dni za „podżeganie do rozpusty”. Kilka tygodni wcześniej inna egipska wokalistka pop została skazana na dwa lata więzienia w związku z nagranym teledyskiem. 21-letnia Shaima Ahmed, znana jako Shyma, udawała nauczycielkę klasy wypełnionej dorosłymi mężczyznami. Na tablicy za jej plecami napisane było „Lekcja numer 69”, a kobieta w trakcie klipu m.in. sugestywnie jadła banana. Jej wyrok ostatecznie został zmniejszony w wyniku odwołania do roku pozbawienia wolności.