Sprawa Larry'ego Nassara. Aly Raisman pozywa USOC i USA Gymnastics

Aly Raisman wniosła pozew przeciwko obu organizacjom, zaznaczając, że „wiedziały lub powinny wiedzieć” o nadużyciach Larry'ego Nassara, zhańbionego byłego lekarza reprezentacji narodowej, przebywającego obecnie w więzieniu za wykorzystywanie seksualne młodych sportowców. Raisman złożyła pozew w sądzie w Kalifornii w środę. Nassar jest wymieniony jako współoskarżony w procesie.

23-letnia Raisman, kapitan obu drużyn, które zdobyły złoto na igrzyskach olimpijskich zarówno w 2012 jak i 2016 roku, była wykorzystywana przez Nassara w wielu miejscach począwszy od 2010 roku. Podczas procesu lekarza zeznała, że molestował on ją m.in. na ranczo Karolyi, centrum szkoleniowym w Teksasie i podczas igrzysk olimpijskich w 2012 roku w Londynie.

Nassar spędził prawie trzy dekady w USA Gymnastics, zanim został zwolniony w 2015 roku, po skargach dotyczących jego zachowania. Kontynuował później pracę na Michigan State University do jesieni 2016 roku, zanim obciążono go zarzutami federalnymi. Raisman uważa, że USOC i USA Gymnastics pozwoliły Nassarowi na wykorzystywanie seksualne sportowców, nie przekazując władzom uniwersytetu w Michigan informacji o jego postępowaniu, które doprowadziło do jego zwolnienia.

Raisman dołącza do listy ponad 100 pozwów cywilnych wniesionych przeciwko Nassarowi i USA Gymnastics. McKayla Maroney, koleżanka z drużyny Raisman z 2012 roku, nazwała USOC współoskarżonym w pozwie złożonym w grudniu.

USA Gymnastics i USOC nie odpowiedziały jeszcze na oskarżenia.