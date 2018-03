Francja zaostrza prawo. Seks z osobą poniżej 15. roku życia zostanie uznany za gwałt

Francuski rząd zmieni prawo. Jak twierdzi „The Independent” nowe regulacje zakładają, że seks z osobą poniżej 15. roku życia automatycznie zostanie uznany za gwałt.

Zmiana przepisów

Do tej pory prokuratorzy, by móc uzyskać wyrok skazujący, musieli pozyskać dowody, że do seksu z osobą poniżej 15 roku życia doszło bez zgody strony nieletniej. Ofiara musiała wykazać, że była przymuszona, zagrożona lub zaskoczona aktem seksualnym.Nowa ustawa zmienia ten przepis. Teraz gdy dziecko ma mniej niż 15 lat, to dorosły musi udowodnić, że małoletni wyraził zgodę.

Dowodów brak więc i winy brak

Do reformy obowiązujących przepisów doszło po tym, jak 29-latek został uniewinniony po gwałcie na 11-latce. Mężczyźnie nie postawiono zarzutów, ponieważ śledczy nie dotarli do żadnych dowodów poświadczających, że dziewczynka została przymuszona. – Cywilizowane państwo charakteryzuje to, że istnieją w nim też rzeczy zakazane. Musi istnieć zakaz kazirodztwa oraz stosunków seksualnych osoby dorosłej z dzieckiem – stwierdził francuski minister odpowiadający w rządzie za równość płci.

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że zgadza się z treścią znowelizowanych przepisów.

